Заказать техпаспорт от БТИ теперь можно через портал госуслуг Подмосковья

В Подмосковье по инициативе уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой объявлен месяц безопасности на железных дорогах. Это связано с ростом числа подростков, пострадавших от увлечения зацепингом, сообщили в пресс-службе детского правозащитника.