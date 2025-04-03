Заказать техпаспорт от БТИ теперь можно через портал госуслуг Подмосковья

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Бюро технической информации Московской области обновило возможности услуги по заказу технического паспорта на объекты. Как сообщили в пресс-службе БТИ региона, сделать это можно онлайн через портал госуслуг Подмосковья.
Оформить можно такие объекты, как жилые и садовые дома; квартиры и помещения; бани; гаражи; вспомогательные постройки.
Преимущества нового функционала – в том, что подать заявку и оформить документы можно полностью дистанционно. Граждане могут выбрать удобную дату и время выезда специалиста БТИ. Срок выполнения работ по услуге через портал госуслуг Подмосковья сокращён.
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Преимущества нового функционала – в том, что подать заявку и оформить документы можно полностью дистанционно. Граждане могут выбрать удобную дату и время выезда специалиста БТИ. Срок выполнения работ по услуге через портал госуслуг Подмосковья сокращён.
«Это делает услугу максимально доступной и комфортной для жителей Подмосковья. Главное преимущество – теперь можно оформить техпаспорт не только на квартиру, но и на другие объекты недвижимости, не выходя из дома. Наш сотрудник приедет и выполнит обмеры объекта недвижимости, что существенно сэкономит время собственника», – пояснила исполняющий обязанности гендиректора БТИ Московской области Нелли Алексеева.Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти на портал госуслуг Московской области и выбрать раздел «Подготовка технического паспорта». Далее необходимо заполнить заявку и дождаться подтверждения выезда специалиста.
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Лора Луганская