Рузскому фермеру предоставили более 77 га для развития хозяйства

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Участок площадью более 77 гектаров предоставили в аренду без торгов фермерскому хозяйству «Экоферма Марьино» в Рузском муниципальном округе, на участке планируется выращивать зерновые культуры, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«Предоставление сельскохозяйственных в аренду без торгов — это одна из мер поддержки фермерских хозяйств Подмосковья. Аренда предоставляется на пять лет, при этом по истечении трёх лет — при использовании земли по целевому назначению — у фермерского хозяйства появляется право оформить участок в собственность», — отметил глава областного Минимущества Тихон Фирсов.У «Экофермы Марьино» уже есть 30 гектаров земли: там размешены пастбище для коров, поле для сенокошения, пасека и производство масла, сыра и мяса. С помощью нового участка на ферме планируют начать изготовление зернового хлеба.
Актуальную информацию о новостях в земельно-имущественной сфере Московской области пресс-служба Минимущества региона регулярно размещает в соцсетях — официальной группе «ВКонтакте» и Telegram-канале «Всему земля МО».
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Лев Каштанов