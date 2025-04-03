Пяти подмосковным храмам бесплатно передали земельные участки

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Земельные участки передали в безвозмездное пользование пяти православным храмам, расположенным в четырёх округах Московской области — Зарайске, Коломне, Кашире и Солнечногорске, в первом квартале текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
«Земельные участки передаются по обращению религиозных организаций под уже существующими объектами недвижимости, а также для строительства новых храмов, воскресных школ и прочих объектов религиозного назначения», — отметил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.Общая площадь участков, переданных пяти подмосковным храмам, составила свыше 6,5 тыс. квадратных метров. В частности, Спасскому храму в деревне Ильицино округа Зарайск передали участок площадью передали участок площадью 1588 квадратных метров в посёлке Масловский. Спасскому храму в солнечногорском посёлке Андреевка передали участок площадью 886 квадратных метров в посёлке Голубое.
Два участка общей площадью 834 квадратных метров в Кашире передали Никитскому женскому монастырю. Знаменскому храму в коломенском селе Непецино передали участок площадью 2936 кв. м в деревне Андреевка, а Никольскому храму в городе Коломна передали 304 квадратных метра на Соборной площади.
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