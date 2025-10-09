Инвесторам предложили недвижимость в трёх округах Подмосковья
В Московской области выставили на аукцион несколько объектов недвижимости, которые подойдут под размещение баз отдыха, офисов и коммерческих площадок. Торги организует ДОМ.РФ, сообщили в подмосковном Минжиле.
На западе Подмосковья, в Одинцовском округе, инвесторам предлагают имущественный комплекс в селе Никольское. В него входят участок площадью 0,44 гектара и два здания общей площадью почти 4 тысячи квадратных метров. Объект можно использовать под строительство офиса, магазина или другого бизнеса. Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 октября.
На северо-востоке области, в Пушкинском округе, продаётся комплекс в посёлке Лесной. Он включает участок площадью 4 гектара и здания почти на 900 квадратных метров. Участок расположен рядом с зелёной зоной и жилой застройкой — здесь можно организовать глэмпинг или базу отдыха. Подать заявку можно до 27 октября.
Кроме того, в Голицыно (Одинцовский городской округ) инвесторам предлагают участок площадью 0,16 гектара с нежилым зданием 225 квадратных метров. Объект подойдёт для коммерческой деятельности. Приём заявок завершится 10 ноября.
Все объекты расположены рядом с транспортными магистралями и инфраструктурой.
