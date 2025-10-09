Инвесторам предложили недвижимость в трёх округах Подмосковья

09 октября 2025, 11:32

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В Московской области выставили на аукцион несколько объектов недвижимости, которые подойдут под размещение баз отдыха, офисов и коммерческих площадок. Торги организует ДОМ.РФ, сообщили в подмосковном Минжиле.