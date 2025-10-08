В Нахабине построят корпус поликлиники на 550 посещений в смену
Новый корпус планируют пристроить к поликлинике №4 в посёлке Нахабино городского округа Красногорск. Подряд на выполнение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчик должен будет разработать проектную документацию, включая архитектурные, конструктивные и инженерно-технические решения, возвести пристройку к поликлинике на 550 посещений в смену и поставить туда всё необходимое оборудование. Завершить строительство нужно в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена подряда составляет 2 миллиарда 342 миллиона 76 тысяч 469 рублей 94 копейки. Заявки принимаются до 21 октября.