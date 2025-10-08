В Нахабине построят корпус поликлиники на 550 посещений в смену

08 октября 2025, 18:08

Новый корпус планируют пристроить к поликлинике №4 в посёлке Нахабино городского округа Красногорск. Подряд на выполнение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчик должен будет разработать проектную документацию, включая архитектурные, конструктивные и инженерно-технические решения, возвести пристройку к поликлинике на 550 посещений в смену и поставить туда всё необходимое оборудование. Завершить строительство нужно в 2026 году», — говорится в сообщении.