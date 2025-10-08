Новый мост через канал им. Москвы в Дмитрове откроют в конце 2026 года
В Дмитрове на строящемся мосту через канал им. Москвы завершили устройство свайного основания. Реконструкция предусматривает строительство нового мостового перехода и демонтаж старого, сообщили в подмосковном Минтрансе.
Открыть движение по новому мосту планируют в конце 2026 года, а полностью завершить работы по реконструкции — в четвёртом квартале 2029 года.
«В настоящее время на обоих берегах канала завершено устройство вспомогательных подпорных стен, фундаментов и опор, а также оснований эстакады. Сейчас на мосту приступили к отсыпке насыпи подходов и переустройству коммуникаций, — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин. — Общая протяжённость участка реконструкции составит 3,3 км. Мы расширим дорогу до 4 полос движения, построим новый мост через канал им. Москвы и двухполосный путепровод на месте нынешнего переезда через железнодорожные пути Савеловского направления».
Участок реконструкции — от примыкания ул.Ново-Рогачевская к ул.Правобережная до примыкания к ул.Профессиональная. Также обновят участок ул.Профессиональная, построят съезд на ул.Луговая и параллельный проезд вдоль железной дороги, соединяющий ул.Семенюка и ул.Оборонная, с мостом через ручей Березовец.
Для удобства и безопасности жителей здесь обустроят пешеходные зоны и установят шумозащитные экраны. Реконструкция увеличит пропускную способность ул.Ново-Рогачевская, улучшит выезд на Дмитровское шоссе, а также транспортную доступность социальных объектов и жилых микрорайонов города.