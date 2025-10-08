Новый мост через канал им. Москвы в Дмитрове откроют в конце 2026 года

08 октября 2025, 13:00

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Дмитрове на строящемся мосту через канал им. Москвы завершили устройство свайного основания. Реконструкция предусматривает строительство нового мостового перехода и демонтаж старого, сообщили в подмосковном Минтрансе.





Открыть движение по новому мосту планируют в конце 2026 года, а полностью завершить работы по реконструкции — в четвёртом квартале 2029 года.





«В настоящее время на обоих берегах канала завершено устройство вспомогательных подпорных стен, фундаментов и опор, а также оснований эстакады. Сейчас на мосту приступили к отсыпке насыпи подходов и переустройству коммуникаций, — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин. — Общая протяжённость участка реконструкции составит 3,3 км. Мы расширим дорогу до 4 полос движения, построим новый мост через канал им. Москвы и двухполосный путепровод на месте нынешнего переезда через железнодорожные пути Савеловского направления».