Инвесторам предложили новые площадки под бизнес в Подмосковье
В Московской области инвесторам предлагают участки земли и недвижимость под коммерческое использование. Аукционы проводит ДОМ.РФ, подать заявку на участие можно до 2 марта. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.
На западе Подмосковья, в деревне Высоково муниципального округа Истра, ДОМ.РФ выставил на торги участок площадью 0,88 га. Территория расположена в жилой застройке, там есть вся необходимая инфраструктура. До улицы Центральной — около 630 метров, до ЦКАД — менее 1,86 километра. В пешей доступности — остановка общественного транспорта «ЖК Малая Истра».
Рядом предлагают ещё один участок площадью 0,28 га, который также можно приобрести на аукционе.
В восточной части региона, в Электростали, инвесторам предлагают имущественный комплекс. В лот входит земельный участок площадью 0,5 га и здание площадью 455,3 м². Объект расположен на Фрязевском шоссе, 51а. Поблизости — жилые дома и коммерческие объекты, остановки общественного транспорта — в шаговой доступности, до железнодорожной станции Электросталь — около 2 километров.
ДОМ.РФ активно вовлекает в оборот неиспользуемое федеральное имущество в Московской области. В 2025 году компания реализовала несколько крупных проектов. В Истре участок площадью 7,06 га под торгово-развлекательный комплекс продали за 12,78 млн рублей. В Щёлково участок 0,07 га приобрели за 1,57 млн рублей, в Люберцах имущественный комплекс реализовали за 30,88 млн рублей, а в посёлке Лесной Пушкинского округа участок 79,35 га продали за 624,37 млн рублей.
