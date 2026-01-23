Инвесторам предложили новые площадки под бизнес в Подмосковье

23 января 2026, 10:30

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В Московской области инвесторам предлагают участки земли и недвижимость под коммерческое использование. Аукционы проводит ДОМ.РФ, подать заявку на участие можно до 2 марта. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.