В Люберцах готовят к открытию новую поликлинику для детей и взрослых

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Люберецкий» поликлинику на 300 посещений в смену поставили на кадастровый учет. Медобъект расположен по адресу: улица Юности, дом 10. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.



Поликлинику оперативно поставили на кадастр, благодаря совместной работе подмосковного Минжила и регионпльного Управления Росреестра. Это важный этап, который приближает открытие медучреждения для жителей муниципалитета.

В девятиэтажном здании площадью 6 300 м² разместили отделения для взрослых и детей. Детское отделение рассчитано на 100 посещений в смену, взрослое — на 200.

Для взрослых пациентов оборудовали:

  • физиотерапевтическое;
  • консультативно-врачебное;
  • акушерско-гинекологическое отделения,
  • процедурный блок;
  • кабинеты функциональной;
  • лучевой диагностики.
Юные пациенты смогут посещать консультативно-врачебное отделение, процедурный блок, кабинеты функциональной диагностики, рентген и флюорографию.

Жилой квартал «Люберецкий» расположен на границе Некрасовки и городского округа Люберцы. В составе проекта уже построили жилые дома, три детских сада, школу и поликлинику. На первых этажах работают магазины, кафе и сервисы для жителей, во дворах обустроили детские и спортивные площадки. Рядом — Салтыковский и Наташинский парки.


Ирина Паршина

