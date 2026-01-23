В Люберцах готовят к открытию новую поликлинику для детей и взрослых

23 января 2026, 09:17

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Люберецкий» поликлинику на 300 посещений в смену поставили на кадастровый учет. Медобъект расположен по адресу: улица Юности, дом 10. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.





Поликлинику оперативно поставили на кадастр, благодаря совместной работе подмосковного Минжила и регионпльного Управления Росреестра. Это важный этап, который приближает открытие медучреждения для жителей муниципалитета.



В девятиэтажном здании площадью 6 300 м² разместили отделения для взрослых и детей. Детское отделение рассчитано на 100 посещений в смену, взрослое — на 200.



Для взрослых пациентов оборудовали: