В Люберцах готовят к открытию новую поликлинику для детей и взрослых
В жилом комплексе «Люберецкий» поликлинику на 300 посещений в смену поставили на кадастровый учет. Медобъект расположен по адресу: улица Юности, дом 10. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.
Поликлинику оперативно поставили на кадастр, благодаря совместной работе подмосковного Минжила и регионпльного Управления Росреестра. Это важный этап, который приближает открытие медучреждения для жителей муниципалитета.
В девятиэтажном здании площадью 6 300 м² разместили отделения для взрослых и детей. Детское отделение рассчитано на 100 посещений в смену, взрослое — на 200.
Для взрослых пациентов оборудовали:
- физиотерапевтическое;
- консультативно-врачебное;
- акушерско-гинекологическое отделения,
- процедурный блок;
- кабинеты функциональной;
- лучевой диагностики.
Жилой квартал «Люберецкий» расположен на границе Некрасовки и городского округа Люберцы. В составе проекта уже построили жилые дома, три детских сада, школу и поликлинику. На первых этажах работают магазины, кафе и сервисы для жителей, во дворах обустроили детские и спортивные площадки. Рядом — Салтыковский и Наташинский парки.