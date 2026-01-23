В химкинскинском ЖК «Квартал Ивакино» открыли новый детсад
Новый детский сад на 300 мест заработал в ЖК «Квартал Ивакино», расположенном на территории Химок. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На церемонии открытия застройщик передал символический ключ воспитателям и представителям окружной администрации.
«Площадь трёхэтажного детского сада составляет свыше четырёх тысяч квадратных метров. В здании размещаются 12 групповых помещений со своими игровыми, спальнями, буфетами и раздевалками, есть музыкальный и физкультурный залы, кружковые, медпункт и пищеблок полного цикла», — говорится в сообщении.Отмечается, что детский сад построил за свой счёт девелопер «Самолёт» в рамках договора о комплексном развитии территории.