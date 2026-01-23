В ЖК Skolkovo One архитектуру домов подчеркнули художественной подсветкой
В Одинцовском городском округе продолжают строить жилой комплекс бизнес-класса Skolkovo One. Архитектуру домов здесь подчеркнули художественной подсветкой: в вечернее время фасады выглядят выразительно и аккуратно, вписываясь в окружающую среду. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.
Архитектурная подсветка и световая навигация делают территорию удобнее и безопаснее, а сам квартал — визуально привлекательнее. Освещение помогает легко найти ориентир на территории комплекса и формирует комфортную городскую среду.
Жилой комплекс Skolkovo One от компании IKON Development расположен в поселке Заречье. Архитекторы сделали ставку на сдержанную элегантность: фасады гармонируют с природным окружением. Для выразительности использовали декоративные элементы, разные формы и материалы, а еще — необычное оформление панорамных окон.
На придомовых территориях первой очереди домов применили несколько типов светильников. Они создают разный уровень освещенности в зависимости от зоны. В проекте используют опоры высотой 4, 5 и 6 метров с односторонними и двусторонними светодиодными светильниками, а также торшерные светильники высотой 1 и 2 метра.
Здесь ввели в эксплуатацию корпуса № 4, 5 и 6. В них разместили 676 квартир. Дома получили высокий класс энергоэффективности А+, благодаря качественной теплоизоляции, герметичности, продуманной вентиляции и современной навесной фасадной системе.
В Министерстве жилищной политики региона напомнили, что застройщики — ПИК, «Самолет», «Гранель», ФСК и другие — строят соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.
