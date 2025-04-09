Инвесторы получили в аренду в Подмосковье по упрощённой процедуре 700 участков

Фото: пресс-служба Минимущества МО
За время работы программы «272» для реализации инвестпроектов передано более 700 земельных участков суммарной площадью 30 тыс. га. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Программа «272» стартовала в Московской области в 2015 году. В её рамках можно получить в аренду землю по упрощённой процедуре – без проведения торгов.
Подобрать площадку для реализации проекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона. Среди фильтров на ней есть, в том числе, фильтр для подбора участков, которые можно получить по упрощённой процедуре. Сейчас предпринимателям предлагается в регионе более 120 таких объектов.
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«Инвесторы получили в аренду 728 участков общей площадью 28,9 тыс. га в 43 муниципалитетах. Эти территории предоставлены для реализации 172 инвестпроектов, объём инвестиций в которые превышает 430 млрд рублей. Планируется создать 22,5 тыс. рабочих мест. Из них 61 проект уже введён в эксплуатацию», – рассказала Зиновьева.Как напомнили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, программа, известная под номером постановления «272», предусматривает предоставление земельных участков без проведения торгов. При выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить землю по льготной ставке.
Подобрать площадку для реализации проекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона. Среди фильтров на ней есть, в том числе, фильтр для подбора участков, которые можно получить по упрощённой процедуре. Сейчас предпринимателям предлагается в регионе более 120 таких объектов.
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Лора Луганская