В Подмосковье построят импортозамещающее производство ротационных косилок

Фото: сайт selhozmash.ru
В Люберцах появится новый производственно-складской комплекс по выпуску сельхозмашин и навесного оборудования. Его планирует создать в рамках расширения производства компания «Сельхозмаш», сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Предприятие будет сосредоточено на замещении импортных аналогов на российском рынке.
Как напомнили в министерстве, «Сельхозмаш» продолжает традиции завода им. Ухтомского, который был лидером в производстве сеноуборочной техники в России и СНГ. Более 20 лет компания специализируется на производстве машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.
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«Компания инвестирует в строительство производственно-складского комплекса 200 млн рублей. Запуск запланирован на 2027 год. Ожидается, что после выхода на полную мощность комплекс ежегодно сможет выпускать около 1,3 тыс. ротационных косилок», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она добавила, что на новом предприятии создадут 50 рабочих мест. «Сельхозмаш» получил в аренду для увеличения производства и расширения номенклатуры продукции земельный участок на льготных условиях.
«Площадь участка – 1,4 га. Общая площадь застройки, включающей производственно-складской и административно-бытовой комплексы, составит 9 тыс. кв. м», – отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.На новом предприятии будут производить ротационные косилки, работающие в самых сложных условиях. Их стоимость вдвое ниже, чем цена зарубежных аналогов. Такие приборы подходят для подкоса пастбищ, скашивания мелкого кустарника и удаления крупных сорняков.
Как напомнили в министерстве, «Сельхозмаш» продолжает традиции завода им. Ухтомского, который был лидером в производстве сеноуборочной техники в России и СНГ. Более 20 лет компания специализируется на производстве машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.
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Лора Луганская