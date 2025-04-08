В Подмосковье реализуют 34 проекта импортозамещения в лёгкой промышленности

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В Подмосковье с 2022 года заявлено более 30 проектов технологического суверенитета в лёгкой промышленности. Эта отрасль – одна из самых привлекательных для импортозамещения, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В Московской области за последние три года заявлено 34 проекта технологического суверенитета в сфере легкой промышленности. Она включает выпуск текстиля, одежды, обуви и других видов продукции. Объём инвестиций в эти проекты превышает 8 млрд рублей. На новых предприятиях рассчитывают создать около 2,5 тыс. рабочих мест. Лёгкая промышленность – важная часть экономики региона и страны в целом», – отметила Зиновьева.Как рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста, компания «Промтент Север», например, построит в Солнечногорске производство стропы ПВХ – текстильной ленты с ПВХ-покрытием технического назначения. Аналогов этой продукции в России нет. Запустить новое предприятие планируют в следующем году.
Предприятие «Графиня К» возведёт новый производственный корпус в Долгопрудном. Там запустят производство меховой женской верхней одежды, которую ранее поставляли из-за рубежа. Объект также введут в эксплуатацию в 2026-м.
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Лора Луганская