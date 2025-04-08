Подмосковные предприятия с начала года получили от ФРП займов на 300 млн рублей

В Подмосковье с 2022 года заявлено более 30 проектов технологического суверенитета в лёгкой промышленности. Эта отрасль – одна из самых привлекательных для импортозамещения, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.