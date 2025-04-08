Подмосковные предприятия с начала года получили от ФРП займов на 300 млн рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Фонд развития промышленности Московской области с начала года выдал подмосковным предприятиям льготных займов более чем на 300 млн рублей. Такой статистикой поделились в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«С начала 2025-го ФРП выдал 329 млн рублей бизнесу на развитие предприятий Подмосковья. Эти средства будут направлены на реализацию четырёх инвестпроектов. Суииарный объём инвестиций в них превысит 1,1 млрд рублей. В регионе появится 150 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как напомнили в пресс-службе, подмосковные промышленники могут получить займы в ФРП региона по льготным ставкам от 0,5% до 5% годовых на срок до семи лет. Узнать больше о программах ФРП МО можно на сайте.
Кроме того, промышленные предприятия могут получить займы в ФРП России по ставкам 3% и 5% годовых. Ознакомиться с этими программами можно по ссылке.
Читайте также:
В Подмосковье реализуют 34 проекта импортозамещения в лёгкой промышленности
В Подмосковье построят импортозамещающее производство ротационных косилок
В Московской области работают 22% самозанятых Центрального федерального округа
Лора Луганская