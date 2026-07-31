Инвесторы создадут в Королёве около 1 700 новых рабочих мест

31 июля 2026, 11:54

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Почти 1 700 новых рабочих мест появится в Королёве благодаря реализации инвестиционных проектов, которые находятся в работе в настоящее время. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава округа Игорь Трифонов, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Сейчас в Королёве создают 24 новых предприятия. Общий объём инвестиций в них оценивается в 23,7 млрд рублей.





«Там откроют почти 1 700 вакансий. Например, на территории округа строится современный промышленный комплекс «Спутник Парк» в формате «Лайт индастриал». Инвестиции составляют 1,1 млрд рублей. А НПО «ИТ» планирует запустить производство датчиков и микроэлектроники. Там инвестируют 3,85 млрд рублей», — сказал Трифонов.