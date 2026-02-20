Инвесторы уже построили в ОЭЗ «Дубна» более 40 заводов за 83 млрд рублей

20 февраля 2026, 16:16

оригинал Фото: ОЭЗ «Дубна»

Инвесторы уже построили на территории особой экономической зоны «Дубна» свыше 40 собственных предприятий. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





По её словам, инвестиции в эти производства превысили 83 млрд рублей.

«41 предприятие создали инвесторы в ОЭЗ «Дубна». Ещё 23 компании продолжают возводить новые заводы, которые находятся на разной стадии проектирования и строительно-монтажных работ. Суммарный объём инвестиций в проекты резидентов ОЭЗ со строительством составляет более 83 млрд рублей», – рассказала Зиновьева.