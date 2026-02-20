Инвесторы уже построили в ОЭЗ «Дубна» более 40 заводов за 83 млрд рублей
Инвесторы уже построили на территории особой экономической зоны «Дубна» свыше 40 собственных предприятий. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, инвестиции в эти производства превысили 83 млрд рублей.
«41 предприятие создали инвесторы в ОЭЗ «Дубна». Ещё 23 компании продолжают возводить новые заводы, которые находятся на разной стадии проектирования и строительно-монтажных работ. Суммарный объём инвестиций в проекты резидентов ОЭЗ со строительством составляет более 83 млрд рублей», – рассказала Зиновьева.Как отметили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, новые заводы, построенные в ОЭЗ «Дубна», работают в разных отраслях промышленности. Там действуют фармацевтические производства, выпускаются медоборудование, средства связи, комплектующие разного назначения. На этих объектах в ОЭЗ уже трудятся 5730 специалистов.