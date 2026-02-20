Новую автоматизированную линию открыли на производстве упаковки в Подольске

20 февраля 2026, 14:40

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске в филиале предприятия «Архбум» открыли новую автоматизированную линию по выпуску упаковки. Благодаря модернизации на производстве появилось ещё 12 новых рабочих мест, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Оборудование производит гофрокороба большого размера, которые пользуются большим спросом. Они нужны для упаковки и перевозки тяжёлых грузов, помогают обеспечить хранение, погрузку и логистику.

«Мощность нового оборудования составляет около трёх миллионов квадратных метров картона в год. Новая линия расширит ассортимент продукции и поможет удовлетворить растущие потребности клиентов», – отметили в администрации.