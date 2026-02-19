Предпринимателей Подмосковья научат настраивать сообщества в соцсетях

19 февраля 2026, 21:17

оригинал Фото: пресс-служба Миниинвеста МО

Подмосковные предприниматели смогут присоединиться к бесплатному вебинару «От сообщения до письма: три дороги в ВК, по которым ваш контент дойдёт до клиента». Обучение состоится в онлайн-формате 20 февраля, сообщили в пресс-службе Миниинвеста региона.





Обучение проводит Центр «Мой бизнес» Московской области, а спикером вебинара выступит SMM-специалист Александра Нилова.

«Она разберёт, почему сообщество в соцсетях – основная витрина бизнеса, как определить портрет клиента и найти его, собрать и расширить целевую аудиторию. Участники узнают, как пошагово настроить рекламную кампанию и вдвое снизить стоимость конверсии за счёт качественной посадочной страницы и контента», – рассказали в министерстве.