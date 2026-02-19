Промышленные предприятия Подмосковья за год отгрузили товаров на 7,6 трлн рублей
Объём отгрузки товаров, услуг и работ промышленными предприятиями Подмосковья по итогам прошедшего года превысил 7,6 трлн рублей.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Промпредприятия региона в 2025 году отгрузили товаров на сумму 7 трлн 623 млрд рублей. Это почти на триллион больше, чем в 2024-м. Самый большой объём отгрузки обеспечили предприятия обрабатывающей промышленности – на 6,9 трлн рублей», – уточнила Зиновьева.По данным регионального Мининвеста, лидером по объёму отгруженных товаров в прошлом году стала пищевая промышленность Подмосковья. На втором месте – производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, на третьем – химическая промышленность.