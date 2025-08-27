Инвестпортал Подмосковья с начала года посетили более 170 тысяч человек

27 августа 2025, 09:47

оригинал Фото: istockphoto.com/Khanchit Khirisutchalual

Более 170 тысяч посетителей зафиксировали на инвестиционном портале Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.





На портале собрана информация об инвестиционном стандарте региона, инфраструктуре для бизнеса, льготных программах для предпринимателей и пр.



