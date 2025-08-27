Инвестпортал Подмосковья с начала года посетили более 170 тысяч человек
Более 170 тысяч посетителей зафиксировали на инвестиционном портале Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
На портале собрана информация об инвестиционном стандарте региона, инфраструктуре для бизнеса, льготных программах для предпринимателей и пр.
На инвестпортале предприниматель может также получить пошаговую инструкцию по выходу на экспорт и в один клин отправить обращение в ЦУР «Бизнес».«Инвестиционный портал Подмосковья является единой точкой входа для бизнеса. Здесь размещены все данные, касающиеся открытия и ведения своего дела в Московской области, в том числе меры поддержки. В этом году число посетителей инвестпортала уже превысило 170 тысяч пользователей», — заявили в министерстве.