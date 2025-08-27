В Подмосковье в августе выявлено почти 100 нарушений благоустройства

Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В августе на территории Подмосковья в рамках муниципального контроля специалисты провели свыше 100 выездных обследований. По их результатам зафиксировано 99 нарушений норм и правил благоустройства, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Инспекторы Министерства по содержанию территорий и госжилинспекции выдали предписания ответственным службам, сроки устранения недочетов находятся на контроле. Наиболее распространённые нарушения связаны с несвоевременной или некачественной уборкой общественных пространств, а также несоблюдением правил эксплуатации и содержания детских и спортивных площадок.
Кроме того, камеры автоматической фиксации в августе зафиксировали 56 случаев незаконного сброса отходов с автомобилей. По всем фактам виновные привлечены к административной ответственности и оштрафованы.