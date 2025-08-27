В Подмосковье в августе выявлено почти 100 нарушений благоустройства

27 августа 2025, 09:20

Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В августе на территории Подмосковья в рамках муниципального контроля специалисты провели свыше 100 выездных обследований. По их результатам зафиксировано 99 нарушений норм и правил благоустройства, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.