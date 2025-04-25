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Инвестпроекты обеспечат округу Домодедово 22,4 тыс. новых рабочих мест

Андрей Воробьёв и Евгения Хрусталёва (фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин)

Андрей Воробьёв и Евгения Хрусталёва (фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин)

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Двадцать шесть крупных инвестиционных проектов реализуется в настоящее время на территории городского округа Домодедово, благодаря им будет создано около 22,4 тыс. новых рабочих мест. Об этом доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава округа Евгения Хрусталёва, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Хорошо, что экономика диверсифицированная, есть разные источники дохода, а значит и рабочие места. Мы должны дорожить каждым предприятием – и большим, и малым», — подчеркнул Андрей Воробьёв.
Общий объём инвестиций в проекты, реализуемые в округе Домодедово, составляет около 141,5 млрд рублей. В число наиболее крупных проектов входят два оптово-распределительных центра — «Напитки Очаково» и «Сладкая Жизнь». «Напитки Очаково планируется запустить уже в текущем году, здесь будет открыто 500 вакансий. Центр «Сладкая Жизнь» должен открыться в 2026 году, там будет создана тысяча рабочих мест.

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В Домодедове в этом году заменят три участка теплосетей и благоустроят сквер
25 апреля 2025, 14:24

Фото: пресс-служба правительства МО

В городском округе Домодедово реализуются программы по модернизации теплоснабжения и благоустройству общественных территорий. О работах, запланированных на текущий год, доложила губернатору Московской области глава муниципалитета Евгения Хрусталёва, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«В текущем году планируется начать строительство блочно-модульной котельной в Шубино-2 и реконструировать три участка теплосетей — от котельных «Авиационная» и «25 лет Октября». Кроме того, будет обновлено оборудование котельной «Бригадная» и начнётся обновление теплосети и труб горячего водоснабжения в селе Ильинское», — сказала Евгения Хрусталёва.
Она также добавила, что начнутся проектные работы по модернизации очистных сооружений в микрорайоне Авиационный.

В программу по благоустройству на 2025 год вошёл Студенческий сквер у здания РГГУ, зона активного отдыха в парке «Ёлочки» и аллея 30-летия Победы.

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#домодедово
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#теплоснабжение
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#благоустройство
#скверы
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Подмосковье стало одной из пилотных площадок проекта «Государство для людей»
25 апреля 2025, 14:15

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

В России запущен проект «Государство для людей», который должен кардинально изменить процесс взаимодействия граждан с государственными органами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
«Для современного человека всё важнее становится не просто получить государственную услугу, но и делать это с наименьшими временными и эмоциональными затратами. Поэтому доступность и удобство государственных услуг становятся ключевым фактором комфортной жизни. Цель проекта - повысить качество жизни и уровень доверия к государству через изменение подходов к работе с людьми для простого и быстрого решения их проблем в жизненных ситуациях. При этом присутствие государства в этом процессе должно стать максимально незаметным», – говорится в сообщении.
По данным министерства, особое внимание этому проекту уделяет Московская область, которая стала одной из его пилотных площадок. Суть проекта «Государство для людей» – простота, удобство, ориентированность на человека. Оптимизация госуслуг имеет огромное значение для повышения качества жизни населения, отметили в ведомстве.
«Вместо сложной бюрократической машины граждане должны видеть перед собой дружелюбный и отзывчивый сервис, готовый помочь в решении их вопросов. Проект ставит перед собой амбициозную цель – сделать предоставление услуг простым, удобным и ориентированным на конкретную жизненную ситуацию человека», – пояснили в ведомстве.
Одна из задач первых этапов – внедрение фирменного стиля, то есть создание узнаваемого визуального образа проекта, чтобы граждане могли легко идентифицировать государственные инициативы и услуги.

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#министерство информации и молодёжной политики мо
#государство
#госуслуги
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Подмосковный нарколог Холдин раскрыл опасность курения после прививки
25 апреля 2025, 14:00

Фото: iStock / Andrii Zorii

Вакцинация – наиболее надёжная защита от различных заболеваний и их осложнений. Однако стоит помнить, что до и после вакцинации многого нельзя делать, сообщил главный внештатный специалист, психитар-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Вакцины тренируют иммунную систему выработке специфических антител. Однако вакцины содержат только убитые или ослабленные формы возбудителей болезни – вирусов или бактерий, – которые не приводят к заболеванию и не создают риска осложнений. Но стоит помнить, что воздействие сигарет или электронных гаджетов, а также употребление алкоголя сильно ослабляют иммунную систему. А это негативно влияет на иммунный ответ на вакцинацию», – пояснил Холдин, слова которого приводят в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Врач добавил, что курение после вакцинации может стать дополнительным стрессом для организма и обострить возможные побочные эффекты.

В подмосковном Минздраве напомнили, что сейчас проходит неделя осведомлённости о важности иммунопрофилактики в честь Всемирной недели иммунизации.

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В Домодедове в этом году откроют две новые школы и два детских сада
25 апреля 2025, 13:39

Фото: пресс-служба правительства МО

Две школы-новостройки, а также два детских сада откроют в текущем году на территории городского округа Домодедово, об этом доложила губернатору Московской области глава округа Евгения Хрусталёва, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«В этом году мы ремонтируем несколько объектов образования, строим две школы и два детских сада. Идем в графике. В сентябре вводим школу в новом микрорайоне Прибрежный Парк. Эта школа будет частично заполнена, но в 2026 году заполнится вся», — сказала Евгения Хрусталёва.
Школа в ЖК «Прибрежный Парк» рассчитана на 1650 учеников. В том же ЖК в этом году введут в эксплуатацию детский сад на 150 воспитанников. Новая школа также будет открыта в микрорайоне Барыбино, там смогут учиться 550 ребят. А в микрорайоне Южный откроется детский сад на 240 мест.

Кроме того, в текущем году капитально отремонтируют детские сады «Полянка» и «Белочка», а также здание лицея №3.

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#капитальный ремонт
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В Павловском Посаде состоялась научная конференция «Быковские чтения»
25 апреля 2025, 13:07

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Всероссийская научно-практическая конференция «Быковские чтения —2025», посвященная 65-летию со дня образования первого отряда космонавтов, состоялась на базе школы №10 Павловского Посада, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В открытии конференции приняли участие Герой России, космонавт-испытатель Антон Шкаплеров и глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов.

«Мы видим, как история и будущее космической отрасли сходятся в таких памятных событиях, вдохновляя молодое поколение на научные открытия и великие свершения. (…) Горжусь тем, что Павлово-Посадский округ становится площадкой для мероприятий такого уровня. Мы будем и дальше поддерживать стремление наших жителей к развитию науки, образования и техники», — сказал Денис Семёнов.

В ходе конференции её участники сделали доклады на актуальные научные темы. А глава Звездного городка Евгений Баришевский вручил награды жителям Павлово-Посадского округа за вклад в развитие космической промышленности.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

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