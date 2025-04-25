Инвестпроекты обеспечат округу Домодедово 22,4 тыс. новых рабочих мест

Андрей Воробьёв и Евгения Хрусталёва (фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин)
Двадцать шесть крупных инвестиционных проектов реализуется в настоящее время на территории городского округа Домодедово, благодаря им будет создано около 22,4 тыс. новых рабочих мест. Об этом доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава округа Евгения Хрусталёва, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Хорошо, что экономика диверсифицированная, есть разные источники дохода, а значит и рабочие места. Мы должны дорожить каждым предприятием – и большим, и малым», — подчеркнул Андрей Воробьёв.Общий объём инвестиций в проекты, реализуемые в округе Домодедово, составляет около 141,5 млрд рублей. В число наиболее крупных проектов входят два оптово-распределительных центра — «Напитки Очаково» и «Сладкая Жизнь». «Напитки Очаково планируется запустить уже в текущем году, здесь будет открыто 500 вакансий. Центр «Сладкая Жизнь» должен открыться в 2026 году, там будет создана тысяча рабочих мест.
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