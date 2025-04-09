В Подмосковье для логистических центров действует требование по проживанию мигрантов

Андрей Воробьев (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
В Московской области введены новые требования к логистическим комплексам, касающиеся организации проживания мигрантов, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
«Мы понимаем, что трудовые мигранты приезжают сюда на восемь или девять месяцев для работы, зарабатывают деньги и отправляют их на родину, а затем возвращаются к своим семьям. Для того чтобы они могли работать, а местные жители не испытывали дискомфорта, мы адаптируем законодательство», — отметил губернатор в интервью «Ведомостям».
Он подчеркнул, что при строительстве распределительных центров для маркетплейсов необходимо создавать условия для отдельного проживания мигрантов. Ранее Воробьев сообщил о строительстве общежития для легально трудоустроенных мигрантов на складе «Домодедово 2». Застройщики новых логистических комплексов и складов площадью от 30 тыс. квадратных метров и выше должны будут возводить подобные объекты.
«Мы стремимся создать комфортные условия как для местных жителей, так и для тех, кто приезжает работать в Подмосковье. С прошлого года в регионе действует новый стандарт, согласно которому бизнес, строя складские и оптово-распределительные центры (более 30 тыс. квадратных метров), обязан предусматривать на своей территории общежитие для иностранных работников. Это позволит мигрантам, легально работающим в Подмосковье, проживать рядом с местом работы в цивилизованных условиях и вдали от жилых районов. Таким образом, мы сможем решить проблему «резиновых квартир» и нелегальных хостелов, которые вызывают беспокойство у жителей», — добавил Воробьев.Читайте также:
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