В Домодедове в этом году откроют две новые школы и два детских сада

Фото: пресс-служба правительства МО
Две школы-новостройки, а также два детских сада откроют в текущем году на территории городского округа Домодедово, об этом доложила губернатору Московской области глава округа Евгения Хрусталёва, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«В этом году мы ремонтируем несколько объектов образования, строим две школы и два детских сада. Идем в графике. В сентябре вводим школу в новом микрорайоне Прибрежный Парк. Эта школа будет частично заполнена, но в 2026 году заполнится вся», — сказала Евгения Хрусталёва.Школа в ЖК «Прибрежный Парк» рассчитана на 1650 учеников. В том же ЖК в этом году введут в эксплуатацию детский сад на 150 воспитанников. Новая школа также будет открыта в микрорайоне Барыбино, там смогут учиться 550 ребят. А в микрорайоне Южный откроется детский сад на 240 мест.
Кроме того, в текущем году капитально отремонтируют детские сады «Полянка» и «Белочка», а также здание лицея №3.
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