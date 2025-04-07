Ирина Фаевская подписала договор о сотрудничестве с транспортной прокуратурой

Ирина Фаевская и Геннадий Крук (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области)
Договор о сотрудничестве подписали омбудсмен Московской области Ирина Фаевская и московский межрегиональный транспортный прокурор Геннадий Крук, теперь стороны будут обмениваться информацией, касающейся нарушения прав граждан, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Подписанное соглашение о сотрудничестве позволит более оперативно и эффективно защищать права человека в сфере транспортных услуг», — сказала Ирина Фаевская.Отмечается, что в рамках соглашения предусмотрена не только юридическая помощь гражданам, но и организация совместных мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности населения.
В ведомстве также напомнили, что отправить запрос омбудсмену Московской области можно через МФЦ, почтой по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский округ, деревня Раздоры, Рублёво-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А или через официальный сайт подмосковного уполномоченного по правам человека.
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