В Подмосковье стартовал приём заявок на конкурс СМИ «Слово в защиту»

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области
Приём заявок на ежегодный конкурс СМИ на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности «Слово в защиту» начался в Московской области, конкурс проводится по инициативе омбудсмена региона Ирины Фаевской, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Приглашаю принять участие в нашем конкурсе журналистов, освещающих правозащитные темы. Ваша работа помогает не только выявлять и поднимать на обсуждение актуальные и сложные проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане, но и тем самым способствует их решению», — сказала Ирина Фаевская.Конкурс проводится по трём номинациям: «Профессия — правозащитник», «Правовое просвещение» и «Лучший правовой блог». На конкурс принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года. Приём заявок завершится 1 ноября. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте омбудсмена Московской области.
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