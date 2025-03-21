Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась в госпитале с участниками СВО

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретились с участниками спецоперации в военном клиническом госпитале Подольска. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Вместе с Фаевской в госпиталь приехал военный прокурор Военной прокуратуры Подольского гарнизона, полковник юстиции Виктор Билык.
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«Провели встречу с бойцами в военном госпитале Подольска, где также проходят лечение и медицинскую реабилитацию жители Московской области. На встрече присутствовали 20 бойцов из разных муниципалитетов Подмосковья. Мы хотели поддержать наших ребят, поэтому привезли им небольшие сувениры и узнали, что их беспокоит. Рассказали о реабилитации и выплатах, доступных в регионе, о том, как их можно получить. Постарались ответить на все вопросы. Также приняли письменные обращения, которые требуют дополнительного рассмотрения», – рассказала Фаевская.
«Я из Серпухова. В данный момент нахожусь на лечении с 19 февраля. Здесь мне оказывают всю возможную помощь для скорейшего выздоровления, хорошо кормят. Я занимаюсь лечебной физкультурой, у меня хорошие соседи по палате. Здесь действительно есть возможность отдохнуть и немножко забыться от боевых будней», – поделился один из бойцов после встречи.Билык в ходе встречи рассказал, как и по каким вопросам можно обратиться в военную прокуратуру. Также бойцы узнали о деятельности филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области.
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Лора Луганская