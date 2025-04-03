В мероприятиях ко Дню прав потребителей приняли участие 1,3 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области
Более 1,3 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей, которые провели на общественных началах помощники подмосковного омбудсмена, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Девизом Всемирного дня прав потребителей в этом году стал «Справедливый переход к устойчивому образу жизни», он подчёркивает важность ответственного потребления и защиты прав граждан. просветительские мероприятия на эту тему мои помощники провели в Красногорске, Воскресенске, Кашире, Краснознаменске, Долгопрудном и в других подмосковных округах», — сказала омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.В число участников мероприятий вошли преподаватели образовательных организаций и ученики, а также инвалиды и люди пожилого возраста.
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Лев Каштанов