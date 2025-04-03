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В мероприятиях ко Дню прав потребителей приняли участие 1,3 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

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Более 1,3 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей, которые провели на общественных началах помощники подмосковного омбудсмена, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Девизом Всемирного дня прав потребителей в этом году стал «Справедливый переход к устойчивому образу жизни», он подчёркивает важность ответственного потребления и защиты прав граждан. просветительские мероприятия на эту тему мои помощники провели в Красногорске, Воскресенске, Кашире, Краснознаменске, Долгопрудном и в других подмосковных округах», — сказала омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.
В число участников мероприятий вошли преподаватели образовательных организаций и ученики, а также инвалиды и люди пожилого возраста.

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В Госдуме предупредили о неприменимости дачных водопроводов для бассейнов на участках
Депутат предупредил о последствиях применения дачных водопроводов для бассейнов
03 апреля 2025, 14:30

Фото: iStock / FamVeld

Дачные водопроводы не приспособлены для создания на участках бассейнов. Об этом предупредил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«Нормативных ограничений по размеру и объёму дачных бассейнов не существует. Однако мощности водопровода в обычном садовом товариществе не хватит для того, чтобы наполнить бассейн», – сказал Чаплин ТАСС.
Кроме того, отметил законодатель, водопровод в СНТ предназначен исключительно для бытовых нужд – таких, как полив огорода или приёма душа.
«Бассейны такого объёма принято заполнять привозной водой, водой из собственного колодца или из скважины», – пояснил депутат.
Помимо этого, Чаплин предложил регулировать вопросы слива бассейнов и других коммунальных вод. Председатель Союза дачников Подмосковья назвал регулирование этой сферы несовершенным.

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Росгвардейцы организовали для школьников экскурсию в парке «Патриот»
03 апреля 2025, 14:26

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Экскурсию по «Дороге памяти», расположенной на территории парка «Патриот», организовали для школьников сотрудники и ветераны Росгвардии, сообщает пресс-служба подмосковного главка ведомства.
«Экскурсия началась с экспозиций, воссоздающих атмосферу предвоенного времени. Затем ребята узнали о ходе военных действий, ключевых битвах и о людях, которые сражались за нашу страну. Особый интерес у школьников вызвали залы с видеохроникой военных лет и артефактами», — говорится в сообщении.
Завершилась экскурсия в голографическом зале, где реальные экспонаты соседствуют с виртуальными. А в конце мероприятия ребята сфотографировались на фоне главного храма Вооружённых Сил России.

Парк «Патриот» находится в Одинцовском городском округе, на 55-м километре Минского шоссе.

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Поликлиника в Химках возобновила работу после капитального ремонта
03 апреля 2025, 14:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Поликлиника смешанного типа в микрорайоне Фирсановка городского округа Химки вновь начала принимать пациентов после капремонта. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Медицинскую помощь в этой поликлинике получают более 4,5 тыс. человек, в том числе свыше 1 тыс. детей.
«Ремонт полностью преобразил поликлинику, сделав её комфортной для пациентов и для сотрудников. Обновлён интерьер, установлена новая мебель, оборудованы удобные зоны ожидания. На проведение капитального ремонта было направлено более 17,6 млн рублей», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В поликлинике принимают терапевты, педиатры, стоматолог, акушер-гинеколог и хирург. Там оборудованы пункт забора крови, кабинеты вакцинопрофилактики и функциональной диагностики.

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В Красногорске стартовал ремонт пешеходного Павшинского моста
03 апреля 2025, 14:01

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт покрытия пешеходного Павшинского моста начался в Красногорске, завершить работы планируется уже в июне, информацию об этом пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области разместила в официальном Telegram-канале ведомства.
«В ходе работ будет обновлено свыше 420 метров покрытия на всём протяжении моста и обустроена велодорожку шириной 2,5 метра. На время работ движение по мосту перекрывать не станут: обновление будет проходить в два этапа, и на каждом из этапов одна часть моста останется открытой для прохода», — говорится в сообщении.
Велодорожку, которая сейчас расположена в центре моста, перенесут к краю, а её цвет жители могут выбрать сами: для этого открыто онлайн-голосование, которое продлится до 10 апреля.

Минтранс Подмосковья регулярно размещает материалы, касающиеся транспорта и дорожной инфраструктуры региона, в социальных сетях — на странице «ВКонтакте» и Telegram-канале.

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Фестиваль «Город танцует в парках» соберёт участников со всей России
03 апреля 2025, 14:00

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

17 мая в Подмосковье стартует III Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». В этом году впервые в проекте смогут принять участие танцоры со всей России, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Худруком проекта выступает заслуженный артист России, хореограф Егор Дружинин.

Впервые фестиваль откроется масштабным концертом федерального уровня. 17 мая на сцене смогут выступить танцоры со всей страны. Участники из Подмосковья поборются за звание лучшего коллектива с 18 мая по 28 июня. Завершится проект в сентябре гала-концертом финалистов федерального и отборочных этапов.

«К третьему сезону фестиваля мы подходим с пониманием, что популярность этого проекта вышла далеко за пределы Московской области. В прошлом году мы получили заявки не только из подмосковных городов, но и из других регионов, поэтому решили расширить географию участников. Ярким стартом нового сезона фестиваля «Город танцует в парках 2025» станет большой концерт с участием танцоров со всей страны», – рассказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

Подробную информацию о фестивале можно найти на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе фестиваля.

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