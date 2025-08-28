Ирина Фаевская участвует в Межрегиональном координационном совете омбудсменов

28 августа 2025, 20:19

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская принимает участие в Межрегиональном координационном совете омбудсменов. Он проходит в Ханты-Мансийске, сообщили в пресс-службе уполномоченного.





Мероприятие посвящено правам граждан с инвалидностью на доступную среду. В первый день участники обсудили проблемы доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения, вовлечении граждан с инвалидностью, в том числе участников СВО, в занятия физкультурой и спортом.



Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО



«Защита прав инвалидов всегда была актуальной темой, а сейчас особенно. Многим нашим бойцам необходимы протезирование и реабилитация. Впервые столкнувшись с этими вопросами, некоторые испытывают трудности. Наша задача выявить существующие недоработки и обратить на них внимание», – отметила Фаевская.