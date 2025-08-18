Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась в госпитале с ветеранами СВО

18 августа 2025, 17:10

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская побывала в филиале № 8 Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко Минобороны. Она встретилась с проходящими там лечение участниками спецоперации, сообщили в аппарате подмосковного омбудсмена.





На вопросы военных Фаевская отвечала вместе с заместителем военного прокурора Солнечногорского гарнизона Сергеем Жовнируком и руководителем регионального филиала Фонда «Защитники Отечества» Ольгой Ермаковой.

«Рассказала ребятам о мерах социальной поддержки для них и членов их семей, о том, какие льготы им предоставляются в разных сферах жизни, какую помощь они могут получить на всех этапах реабилитации и адаптации, как и по каким вопросам могут ко мне обратиться. Важно, чтобы каждый участник СВО и его семья знали, что они не одиноки. Вместе с коллегами приняли в письменном виде заявления от бойцов по волнующим их вопросам. Будем рассматривать обращения», – рассказала Фаевская