Омбудсмен Подмосковья Фаевская открыла слёт «серебряных волонтёров» в Егорьевске
Слёт волонтёров старшего возраста под названием «Волонтёры меняют мир» состоялся в Комплексном центре социального обслуживания «Журавушка» в Егорьевске. Мероприятие открыла омбудсмен Московской области Ирина Фаевская. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
Ирина Фаевская отметила особую роль «серебряных волонтёров» в добровольческом движении.
«Ваш опыт, мудрость и желание быть полезными обществу делают вас незаменимыми участниками волонтерских инициатив. Этот слёт важен тем, что позволяет узнать о наиболее успешных практиках добровольчества, адаптированных к специфике нашего региона, и распространить их, привлекая в свои ряды всё большее число серебряных волонтеров», — сказала омбудсмен Подмосковья.Участниками слёта стали около 200 человек из разных округов региона. Они делились друг с другом волонтёрским опытом в разных направлениях работы — от проведения экологических и спортивных акций до помощи детям и инвалидам.
В рамках слёта были проведены мастер-классы, организованы викторины и танцевальный флешмоб.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёрского движения. Волонтёрам предоставляют гранты, помогают открывать НКО и консультируют по ведению отчётности, обеспечивают страхование жизни и здоровья на время проведения акций. С списке мер также информационная, организационная и методическая поддержка. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.