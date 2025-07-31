Омбудсмен Подмосковья Фаевская открыла слёт «серебряных волонтёров» в Егорьевске

31 июля 2025, 17:50

оригинал Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области)

Слёт волонтёров старшего возраста под названием «Волонтёры меняют мир» состоялся в Комплексном центре социального обслуживания «Журавушка» в Егорьевске. Мероприятие открыла омбудсмен Московской области Ирина Фаевская. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.





Ирина Фаевская отметила особую роль «серебряных волонтёров» в добровольческом движении.





«Ваш опыт, мудрость и желание быть полезными обществу делают вас незаменимыми участниками волонтерских инициатив. Этот слёт важен тем, что позволяет узнать о наиболее успешных практиках добровольчества, адаптированных к специфике нашего региона, и распространить их, привлекая в свои ряды всё большее число серебряных волонтеров», — сказала омбудсмен Подмосковья.