В пушкинской усадьбе Вязёмы расскажут историю кавалерист-девицы Надежды Дуровой

В Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. Пушкина в Вязёмах 19 апреля состоится интерактивное занятие «История кавалерист-девицы Надежды Андреевны Дуровой». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Занятие является частью музейно-образовательной программы «Этих дней не смолкнет слава». Историк и ведущий методист музея-заповедника Ирина Хоцанова расскажет о судьбе удивительной женщины – Надежды Андреевны Дуровой.

«10 лет она прослужила в кавалерии, пройдя путь от рядового до штабс-ротмистра. Дурова вошла в историю как первая женщина-офицер русской императорской армии, удостоенная за боевые заслуги главного воинского ордена России – Георгиевского креста. После военной службы Надежда Андреевна посвятила себя литературе. Но до конца жизни она носила мужской костюм, называлась именем Александр Александров и говорила о себе в мужском роде», – рассказали в министерстве.