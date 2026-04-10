Подмосковье присоединится к празднованию Международных дней домов-музеев
В Подмосковье 18 и 19 апреля отметят Международные дни домов-музеев. Мероприятие объединит мемориальные музеи и музеи выдающихся личностей, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
Так, в Государственном мемориальном музее-заповеднике Петра Чайковского предложат познакомиться с историей уникального места, принять участие в творческих занятиях, посетить тематические экскурсии.
В Коломенско-Зарайском государственном музее-заповеднике пройдёт интерактивное занятие «Несколько слов о ремесле скульптора» .
В музее-усадьбе Фёдора Достоевского «Даровое» подготовили экскурсию, на которой посетители узнают, как Даровое нашло отражение в романах «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», «Братья Карамазовы» и других произведениях. Гостям также предложат погулять по мемориальной природной территории с ландшафтом конца XVIII – первой половины XIX вв.
Найти подробную информацию о мероприятиях и записаться на них можно на сайтах музеев-заповедников.
Читайте также: