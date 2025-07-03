В десяти округах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки
Повреждённые, выцветшие и отсутствующие дорожные знаки восстановили специалисты Мосавтодора на региональных трассах в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В городской черте дорожные знаки отремонтировали на улице Екатерины Дашковой в Серпухове, улице Полиграфистов в Чехове, улице Крупской в Орехово-Зуеве, на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, на улице Большая Покровская в Павловском Посаде, на Салтыковском путепроводе в Балашихе и на улицах Наркомвод и Гагарина в Жуковском», — говорится в сообщении.Кроме того, знаки починили на дороге в деревне Кривцово округа Солнечногорск, на 4-м километре Осташковского шоссе в Мытищах и на улице Горячева в раменском посёлке городского типа Удельная.