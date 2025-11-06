Минздрав Подмосковья предупредил о мошенниках, звонящих от имени медучреждений

06 ноября 2025, 15:42

оригинал Фото: Istock / artoleshko

В Московской области участились случаи, когда якобы сотрудники медицинских учреждений просят жителей подтвердить прикрепление или другие документы. При этом их аккаунты носят названия этих медучреждений, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. В ведомстве предупредили, что это могут быть мошенники.







«Сотрудники поликлиник и больниц Подмосковья не направляют ссылки и не просят присылать коды подтверждений или чего-то подобного. Никакие обновления баз данных через мессенджеры не проводятся. Сохраняйте бдительность», – призвали в министерстве.