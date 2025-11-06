В подмосковных школах паллиативного пациента обучились более тысячи человек
Более тысячи человек прошли обучение в 42 школах паллиативного пациента в Московской области с начала их работы. Занятия проводятся бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Лекции для родственников паллиативных пациентов и соцработников читают врачи, психологи и специалисты смежных служб.
«Первую школу паллиативного пациента открыли в мае 2024 года в Клинской больнице. Сейчас в регионе действует уже целая сеть, где слушатели получают знания о правильном уходе, создании необходимых условий для таких пациентов и прочих важных аспектах. За все время работы школ паллиативного пациента в них обучились около тысячи человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Адреса школ, расписание занятий и темы уроков можно узнать на портале паллиативной помощи, а также на сайтах и в соцсетях больниц. Предварительная запись не нужна.