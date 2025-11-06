В подмосковных школах паллиативного пациента обучились более тысячи человек

06 ноября 2025, 13:29

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более тысячи человек прошли обучение в 42 школах паллиативного пациента в Московской области с начала их работы. Занятия проводятся бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Лекции для родственников паллиативных пациентов и соцработников читают врачи, психологи и специалисты смежных служб.





«Первую школу паллиативного пациента открыли в мае 2024 года в Клинской больнице. Сейчас в регионе действует уже целая сеть, где слушатели получают знания о правильном уходе, создании необходимых условий для таких пациентов и прочих важных аспектах. За все время работы школ паллиативного пациента в них обучились около тысячи человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.