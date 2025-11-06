Медорганизации Подмосковья получили с начала года 114 аппаратов УЗИ
114 аппаратов для проведения ультразвуковой диагностики получили 33 больницы и поликлиники Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Важность оснащения медучреждений современной техникой отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
«Ультразвуковая диагностика имеет широкий спектр применения: от эндокринологии и кардиологии до гинекологии и онкологии. (…) С начала 2025 года мы поставили в наши стационары и поликлиники 114 современных аппаратов УЗИ. На их закупку направили почти 1,2 млрд рублей», — уточнил Максим Забелин.Медицинскую технику закупили в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.