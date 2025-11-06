Медорганизации Подмосковья получили с начала года 114 аппаратов УЗИ

06 ноября 2025, 12:55

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

114 аппаратов для проведения ультразвуковой диагностики получили 33 больницы и поликлиники Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Важность оснащения медучреждений современной техникой отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.





«Ультразвуковая диагностика имеет широкий спектр применения: от эндокринологии и кардиологии до гинекологии и онкологии. (…) С начала 2025 года мы поставили в наши стационары и поликлиники 114 современных аппаратов УЗИ. На их закупку направили почти 1,2 млрд рублей», — уточнил Максим Забелин.