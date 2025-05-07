Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Власти Павловского Посада обсудили с жителями благоустройство дворов

Власти Павловского Посада обсудили с жителями благоустройство дворов

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Комплексное благоустройство дворовой территории обсудил с местными жителями первый замглавы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов в ходе традиционного пешего обхода, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В частности, ответ на свой запрос получили жильцы дома №60 по улице Кирова, обращавшиеся ранее в администрацию относительно модернизации детской площадки и организации дополнительного проезда во двор.

«Совместно с жителями и коллегами из управления благоустройства обсудили план проведения работ. 12 мая территорию осмотрит подрядчик для согласования устройства дополнительного проезда. Затем внесём изменения в схему благоустройства и начнём работы», — сказал Филипп Ефанов.

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Положительное решение также получил запрос жильцов дома №30 по Южной улице на ремонт детской площадки и организации дополнительных парковочных мест во дворе. Кроме того, по запросу жильцов домов по Павловской улице там в 2026 году обустроят тротуар.

Читайте также:

В Павловском Посаде обсудили празднование 80-летия Победы

В школе Павловского Посада открыли «Парту Героя» в честь ветерана-фронтовика

В Павловском Посаде состоялась научная конференция «Быковские чтения»
#павловский посад
#благоустройство
#дворы
#детские площадки
#парковка
#тротуары
Загруженность дорог Подмосковья утром 7 мая составила пять баллов
07 мая 2025, 10:05

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 7 мая. Основные заторы наблюдаются при движении в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Минское, Можайское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали более миллиона машин, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

Читайте также:

Подмосковный общественный транспорт украсили к Юбилею Победы

С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали свыше 3,6 тыс. машин

В семи округах Московской области починили дорожные ограждения
#минтранс мо
#пробки
#трафик движения
#дороги
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье отец и сын обокрали восемь дачных домов
07 мая 2025, 09:35

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Полицейские задержали 54-летнего жителя Талдома и его 33-летнего сына по подозрении в серии краж из дачных домов на территории Дмитровского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Злоумышленники подыскивали пустующие дачи, повреждали дверь или окно в доме или сарае, проникали внутрь и забирали оттуда электроинструменты и другие ценные вещи. Всего родственники-подельники совершили таким образом восемь краж, общий ущерб от которых составил свыше 260 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили иномарку, на которой ездили преступники. В результате их удалось задержать, когда они выезжали из садоводческого товарищества в Талдомском округе.

При обыске в доме и гараже родственников злоумышленников полиция нашла часть украденных вещей, их вернули законным владельцам.

Читайте также:

Миллион рублей могут выплатить за помощь в поимке маньяка в России

Раненый участник нападения на полицейских в Дагестане рассказал подробности

Спор о лепешках обернулся дракой насмерть
#дмитровский городской округ
#талдом
#кражи
#криминал
#полиция
#происшествие
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Раменского проверил ход благоустройства двора на Коммунистической улице
07 мая 2025, 09:16

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Благоустройство дворовой территории ведётся на улице Коммунистическая в Раменском, ход работ проверил глава муниципального округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В настоящее время во дворе завершаются подготовительные работы перед укладкой нового асфальта. В рамках благоустройства здесь планируется заменить бордюрный камень, заасфальтировать тротуары и пешеходные дорожки, установить новые урны и скамейки и нанести разметку на парковочные места», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

По итогам проверки Эдуард Малышев отметил, что работы по благоустройству выполняются качественно и в соответствии с установленным графиком.

Ранее сообщалось, что в Центре творчества юных «Тополёк» округа Раменское прошла традиционная акция «Окна Победы».

Читайте также:

Раменский глава Малышев поздравил блокадницу с наступающим Днём Победы

Духовно-гуманитарный конвой Раменского благочиния вновь отправился на Донбасс

В Раменском вручили благодарственные письма работникам скорой помощи
#раменский городской округ
#раменское
#благоустройство
#двор
#эдуард малышев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Минздрава Подмосковья поблагодарил девушку-медика, принявшую роды в метро
06 мая 2025, 22:55

Фото: iStock / hank5

Зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин встретился с ординатором Московского областного НИИ акушерства и гинекологии Марией Блажко. Об этом он рассказал в своём ТГ-канале, назвав девушку героиней.
«Она не растерялась, приняла роды прямо в метро и тем самым спасла жизни матери и ребёнка. Поблагодарил её лично за профессионализм, неравнодушие и готовность действовать в самый неожиданный момент. Мы обсудили тот непростой день, учёбу в ординатуре, её планы и перспективы в системе здравоохранения Московской области. Уверен, что у таких врачей – большое будущее, а у нашего здравоохранения – надёжная опора», – написал Забелин.
Ранее сообщалось, что россиянка родила на станции Московского метро «Чистые пруды» здорового мальчика весом 3,4 кг.


Читайте также:

В детском Центре Рошаля помогли мальчику с дротиком во лбу

В больнице Долгопрудного спасли пациента с гнойником в печени

Самую большую поликлинику Подмосковья откроют в Королёве в 2026 году
#подмосковье
#московская область
#медицина
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#максим забелин
#мониаг
#роды
#беременность
#метро
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Команда Подмосковья заняла второе место на Всероссийской олимпиаде школьников
06 мая 2025, 22:10

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Подмосковная команда на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников завоевала 550 дипломов и уверенно заняла второе место среди всех регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московкой области.
В копилке подмосковных школьников – 91 диплом победителей и 459 – призёров.
«Этот год стал особенно успешным для нашей команды. Ребята взяли на 109 дипломов больше, чем год назад. Дети стремятся к высоким результатам, и уже сегодня мы видим в них будущих победителей не только всероссийских, но и международных соревнований», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Самое большое количество наград команда региона завоевала на олимпиаде по технологии – 64. Третий год подряд высокие результаты показывают участники олимпиады по астрономии: 61 школьник стал победителем и призёром. Это лучший результат среди всех субъектов Федерации. 46 дипломов победителей и призёров принесла олимпиада по физике. Также в этом году в Подмосковье – 11 абсолютных победителей по девяти предметам.

Как отметили в министерстве, все подмосковные участники заключительного этапа получат денежные выплаты: победители – 500 тыс. рублей, призёры – 300 тыс., участники – 100 тыс. рублей, а также право поступления в ведущие вузы страны без экзаменов по профильному направлению в течение четырёх лет.

Читайте также:

В школах Подмосковья стартовала «Вахта памяти» с участием 20 тыс. учеников

Зрителями акции «Кино Победы» стали свыше 53,5 тыс. подмосковных школьников

Около ста подмосковных наставников присоединились к марафону «Знание. Первые»
#школьники
#олимпиада
#награды
#диплом
#образование
#минобразования мо
#болатаева людмила
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате