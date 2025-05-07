Власти Павловского Посада обсудили с жителями благоустройство дворов

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.
Комплексное благоустройство дворовой территории обсудил с местными жителями первый замглавы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов в ходе традиционного пешего обхода, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В частности, ответ на свой запрос получили жильцы дома №60 по улице Кирова, обращавшиеся ранее в администрацию относительно модернизации детской площадки и организации дополнительного проезда во двор.
Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.
Положительное решение также получил запрос жильцов дома №30 по Южной улице на ремонт детской площадки и организации дополнительных парковочных мест во дворе. Кроме того, по запросу жильцов домов по Павловской улице там в 2026 году обустроят тротуар.
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«Совместно с жителями и коллегами из управления благоустройства обсудили план проведения работ. 12 мая территорию осмотрит подрядчик для согласования устройства дополнительного проезда. Затем внесём изменения в схему благоустройства и начнём работы», — сказал Филипп Ефанов.
Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.
Положительное решение также получил запрос жильцов дома №30 по Южной улице на ремонт детской площадки и организации дополнительных парковочных мест во дворе. Кроме того, по запросу жильцов домов по Павловской улице там в 2026 году обустроят тротуар.
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Лев Каштанов