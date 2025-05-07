Власти Павловского Посада обсудили с жителями благоустройство дворов

На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 7 мая. Основные заторы наблюдаются при движении в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.