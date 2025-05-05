В школе Павловского Посада открыли «Парту Героя» в честь ветерана-фронтовика

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
«Парту Героя», посвящённую участнику Великой Отечественной войны Михаилу Николаевичу Игнатьеву, открыли в школе №11 Павловского Посада, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участие в торжественном открытии «Парты Героя» приняли родственники фронтовика, учителя и ученики школы №11, а также члены окружного Совета депутатов Елена Пронина и Наталья Золина.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
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«В год 80-летия Победы мы особенно остро ощущаем, как важно создавать для молодых поколений живую связь с подвигом. Пример Михаила Николаевича — это урок мужества и верности Родине», — сказала Наталья Золина.Михаил Николаевич Игнатьев родился 28 октября 1910 года в Смоленской губернии. До войны он работал педагогом, а затем был директором школы в поселке Большие Дворы. С началом Великой Отечественной войны ушёл на фронт, служил связистом, участвовал в Битве за Москву и дошёл до Калининграда.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
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Лев Каштанов