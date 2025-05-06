В Павловском Посаде обсудили празднование 80-летия Победы

Голосовой помощник подключили в мае к горячей линии Минсельхозпрода Московской области по борщевику, благодаря этому звонки с информацией об обнаружении мест произрастания этого опасного сорняка теперь принимаются круглосуточно, сообщает пресс-служба министерства.