В Павловском Посаде обсудили празднование 80-летия Победы

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г. о.
На еженедельном оперативном совещание в Павлово-Посадском городском округе обсудили организацию торжественных событий по случаю Дня Победы. Совещание провёл глава муниципалитета Денис Семёнов, сообщили в пресс-службе администрации.
«9 мая состоится возложение цветов к памятникам и обелискам: в 10:00 – у памятника павшим землякам в Электрогорске, в полдень – в Парке Победы Павловского Посада. В 12:20 от парка стартуют авто-, мото- и велопробеги по памятным местам. С 11 до 18 часов в парках Павловского Посада и Электрогорска для жителей и гостей пройдёт праздничная программа «Подвиг. Победа. Память». Состоятся концерты, акция «Вальс Победы». Будет работать полевая кухня, пройдёт сбор гуманитарной помощи», – рассказали в пресс-службе.Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г. о.
Вечером, с 18 часов до 22 часа, жителей и гостей пригласят на концерты на городском бульваре в Электрогорске и на площади Революции – в Павловском Посаде. На сцену выйдут заслуженная артистка России Марина Девятова, ансамбли Минобороны и ВДВ.
«В этом юбилейном году мы решили не проводить фейерверк. Это время требует особого, уважительного отношения и вдумчивого подхода. Делаем акцент на добрых делах, словах благодарности и памяти, патриотическом воспитании молодёжи», – сказал Семёнов.Обсудили на совещании и техническую готовность служб к непогоде – согласно прогнозу синоптиков, предстоящей ночью ожидается мокрый снег. Мособлэнерго поручено мобилизовать все силы и быть в полной готовности к возможным технологическим инцидентам, чтобы обеспечить жителей электричеством.
Помимо этого, было дополнительно доложено о завершении ремонта памятников и скором окончании установки праздничных конструкций.
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Лора Луганская