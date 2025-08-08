Подмосковные пасеки увеличили производство меда и усилили опыление культур

08 августа 2025, 15:29

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В 2024 году подмосковные пасеки в экологически чистых районах собрали 457 тысяч тонн меда. Местные пчеловоды придерживаются традиционных методов, позволяя пчелам добывать нектар на естественных луговых и лесных угодьях, что сохраняет вкус, полезные свойства продукта и экологическое равновесие, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.