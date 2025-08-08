Подмосковные пасеки увеличили производство меда и усилили опыление культур

В 2024 году подмосковные пасеки в экологически чистых районах собрали 457 тысяч тонн меда. Местные пчеловоды придерживаются традиционных методов, позволяя пчелам добывать нектар на естественных луговых и лесных угодьях, что сохраняет вкус, полезные свойства продукта и экологическое равновесие, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Агрохолдинг «ОСП агро», специализирующийся на молочном животноводстве и растениеводстве, вдвое увеличил количество пчелосемей — до 200. Мед предприятия получают с нектара более чем десяти видов дикорастущих растений, что придает ему особый вкус.
Холдинг «ЭКО-культура», лидер по производству тепличных овощей, полностью перешел на российских шмелей для опыления. Такая практика повышает урожайность культур на 20–30% и улучшает их качество. По данным Минсельхозпрода Московской области, развитие пчеловодства не только обеспечивает регион ценным продуктом, но и способствует росту урожайности сельхозкультур за счет опыления.