Жителям Подмосковья в День кошек напомнили про заботу о домашних любимцах
Содержание кошки – не только радость, но и обязанности. Об этом 8 августа, в Международный день кошек, напомнили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Во всём мире отмечают праздник самых популярных и любимых питомцев. Эти грациозные животные дарят нам тепло, уют и бесконечную нежность, становясь полноценными членами семей. Но нужно помнить, что за мурчащим счастьем стоят правильный уход, забота о здоровье и благополучии пушистых домоседов», – отметили в пресс-службе.В ведомстве напомнили, что по вопросам ветеринарии можно круглосуточно звонить в колл-центр по телефону +7 (495) 668-01-25. На линии ответит электронный помощник «Вита», который с помощью искусственного интеллекта проконсультирует или переведёт звонок на оператора. Всего за июль, по данным ведомства, обработано более 3,6 тыс. звонков, из которых 2,5 тыс. приняла «Вита».
«Регулярные прививки, профосмотры, качественное питание и комфортная среда обитания напрямую влияют на качество и продолжительность жизни питомцев. Кошки заслуживают любви и заботы не только в их праздник, но и круглый год», – добавили в Минсельхозпроде.Адрес ближайшей ветеринарной клиники, её график работы и телефон можно найти на интерактивной карте.