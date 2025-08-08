Жителям Подмосковья в День кошек напомнили про заботу о домашних любимцах

08 августа 2025, 20:11

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Содержание кошки – не только радость, но и обязанности. Об этом 8 августа, в Международный день кошек, напомнили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.







«Во всём мире отмечают праздник самых популярных и любимых питомцев. Эти грациозные животные дарят нам тепло, уют и бесконечную нежность, становясь полноценными членами семей. Но нужно помнить, что за мурчащим счастьем стоят правильный уход, забота о здоровье и благополучии пушистых домоседов», – отметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО



«Регулярные прививки, профосмотры, качественное питание и комфортная среда обитания напрямую влияют на качество и продолжительность жизни питомцев. Кошки заслуживают любви и заботы не только в их праздник, но и круглый год», – добавили в Минсельхозпроде.