Источник в Протекино под Зарайском стал местом притяжения для туристов

01 ноября 2026, 14:48

Фото: Станислав Орлов

В деревне Протекино, расположенной под Зарайском, находится источник, который привлекает множество посетителей из разных регионов страны. Семья Дениса и Елены из Нижнего Новгорода часто приезжает сюда, чтобы привезти детей на хоккейные тренировки и набрать воды.







Во время первого визита в Зарайск россияне прогулялись по городу и, следуя подсказкам местных жителей, обнаружили источник. С тех пор они регулярно посещают это место, чтобы набрать воду, которую считают высококачественной, чистой и приятной на вкус.



Дойти до источника не составляет труда: он находится в деревне Протекино, а навигатор поможет найти дорогу. Место тихое и уютное, где можно провести время на свежем воздухе, гуляя с детьми.



Денис и Елена советуют источник всем, кто приезжает в Зарайск. Они утверждают, что это идеальное место для того, чтобы набрать чистой воды для питья и отдохнуть всей семьёй.