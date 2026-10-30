Портал «Спорт Подмосковья» набирает популярность у жителей региона

30 октября 2026, 22:33

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Портал «Спорт Подмосковья» с начала года уже просмотрели около 1,4 млн раз. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.