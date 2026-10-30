Портал «Спорт Подмосковья» набирает популярность у жителей региона
Портал «Спорт Подмосковья» с начала года уже просмотрели около 1,4 млн раз. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.
Единый цифровой сервис помогает жителям региона найти своего тренера и удобную спортивную секцию для занятий. Самые популярные направления – плавание, футбол, хоккей, общая физическая подготовка, и единоборства.
На портал постоянно добавляют новые сервисы, чтобы спорт был доступен каждому. Так, в разделе «ГТО и события» появилась удобная онлайн-запись в пункты сдачи нормативов ГТО. Имеется возможность быстрой регистрации на массовые забеги и турниры.
«Адаптивный спорт» – специальный раздел для людей с ОВЗ и маломобильных жителей. Там собраны инклюзивные секции, адаптированные учреждения и профильные наставники.
Раздел «Инструкторы» предназначен для тех, кто любит спорт на свежем воздухе. Около 200 профессиональных инструкторов проводят бесплатные тренировки во дворах и парках рядом с домом. Расписание и локации теперь под рукой.
Кроме того, зимой доступен раздел «Катки». Там можно узнать расписание работы ледовых площадок и забронировать сеанс онлайн.
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