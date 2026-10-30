В Подмосковье в ноябре стартует Всероссийский проект «Русская рыба»
В Московской области откроют Всероссийскую ярмарку «Русская рыба в Подмосковье». Это станет новым форматом торговли для региона.
Как уточнили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, ярмарка объединит около 30 торговых точек в разных городах.
«Проект будет работать с 1 ноября 2026 года по 31 марта 2027-го. В отличие от традиционной ярмарки с несколькими продавцами на одной площадке, здесь в каждом месте будет установлена отдельная палатка с единым оформлением и ассортиментом. Проект реализуется в рамках концепции Минпромторга и Минсельхоза России. Он направлен на продвижение рыбной продукции», – рассказали в министерстве.Там добавили, что в ноябре в Московской области организуют около 200 ярмарок, где жители смогут приобрести фермерские продукты, сезонные овощи и фрукты, домашние заготовки, выпечку, мёд, молочную и мясную продукцию, рыбу, чай и травяные сборы. На торговых площадках также представят изделия мастеров народных промыслов.
Большинство ярмарок будет работать в формате «Товары регионов России». Посетители смогут найти там продукцию из разных уголков страны и приобрести её в своём городе. В течение месяца также запланированы тематические ярмарки, в том числе «Сделано в Подмосковье», «Предприниматели Подмосковья», «День народного единства» и «День матери».
Найти ярмарку в своём городе можно на интерактивном портале «Мой АПК».