В Подмосковье в ноябре стартует Всероссийский проект «Русская рыба»

30 октября 2026, 21:20

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области откроют Всероссийскую ярмарку «Русская рыба в Подмосковье». Это станет новым форматом торговли для региона.





Как уточнили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, ярмарка объединит около 30 торговых точек в разных городах.

«Проект будет работать с 1 ноября 2026 года по 31 марта 2027-го. В отличие от традиционной ярмарки с несколькими продавцами на одной площадке, здесь в каждом месте будет установлена отдельная палатка с единым оформлением и ассортиментом. Проект реализуется в рамках концепции Минпромторга и Минсельхоза России. Он направлен на продвижение рыбной продукции», – рассказали в министерстве.