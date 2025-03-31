Историческая победа: подмосковные биатлонисты первенствовали в командном рейтинге сезона

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Сборная Подмосковья стала победителем общекомандного зачёта Союза биатлонистов России по итогам сезона 2024/2025. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Историческая победа Подмосковья: наша сборная по биатлону впервые в своей истории победила в общекомандном зачёте регионов России по итогам сезона! Благодарю нашу областную федерацию, спортсменов и тренеров за яркий сезон и отличное его завершение. Так держать», – сказал министр спорта региона Дмитрий Абарёнов.Второе место заняла сборная Тюменской области, третье – представители Ханты-Мансийского автономного округа.
Победителя командного зачёта определяли по результатам 19 дисциплин сезона у мужчин и женщин. Учитывались результаты чемпионата России по летнему биатлону в Красноярске, чемпионата страны в Ижевске, Дёмине, Тюмени и Ханты-Мансийске, а также результаты этапов Кубка России в Ханты-Мансийске, Ижевске, Рязани, Дёмине и Златоусте.
На чемпионате России в Ханты-Мансийске сборная Московской области достигла сразу двух исторических результатов. Женская команда в составе Анастасии Зыряновой, Полины Шевниной, Анастасии Халили и Кристины Резцовой завоевала золото в эстафете 4 по 6 км. Для Подмосковья эта победа в национальном чемпионате стала первой в истории.
А в эстафете мужчин 4 по 7,5 команда Московской области заняла третье место в зачёте чемпионата России. Призёрами стали Денис Иродов, Роман Сурнев, Кирилл Стрельцов и Алексей Зубарев. Ранее мужская подмосковная сборная никогда не занимала призового места на чемпионатах страны.
«Сегодня великий день для сборной Московской области по биатлону – сразу три исторических события за день! Впервые в истории мы выиграли общекомандный зачёт сборных регионов. Интрига сохранялась до последней гонки. И лишь по результатам последней мужской эстафеты сезона решилась судьба командного рейтинга. Такого не было никогда в истории – обычно победитель был известен задолго до финальных стартов. А мужская эстафетная четвёрка завоевала первую в истории Подмосковья бронзу», – сказал президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.Он назвал это выдающимся результатом для всей Московской области и поблагодарил тренеров и спортсменов.
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