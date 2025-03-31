Китайский хоккейный клуб «Куньлунь» остаётся играть в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
Хоккейный клуб из Пекина «Куньлунь Ред Стар» проведёт сезон 2025/26 на уже знакомой «Арене Мытищи имени В.И. Шалимова». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Команду, которая уже несколько лет проводит домашние матчи на «Арене Мытищи», в городе полюбили. Свидетельство тому – 5 тыс. зрителей на трибунах во время последнего матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги против омского «Авангарда». Больше собирали только игры с московским «Спартаком», однако в основном это происходило за счёт болельщиков красно-белых», – пояснили в администрации.Китайский профессиональный хоккейный клуб был основан в 2016 году для участия в первенстве КХЛ. В 2020-м из-за пандемии коронавируса команда переехала в Мытищи.
В этом сезоне «Куньлунь» провёл лучший для себя сезон после переезда в подмосковный город. Команда остановилась в шаге от попадания в зону плей-офф, заняв девятое место в Западной конференции КХЛ.
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Лора Луганская