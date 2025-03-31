Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Подмосковные теннисистки Андреева и Шнайдер выиграли турнир в Майами

Подмосковные теннисистки Андреева и Шнайдер выиграли турнир в Майами

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Оригинал
Мирра Андреева и Диана Шнайдер из Подмосковья стали победительницами теннисного турнира WTA-1000 в Майами в парном разряде среди женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В финальном матче 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2. Встреча продолжалась почти два часа.
«Это был отличный день и отличный финал. Надеюсь, что все получили от матча удовольствие. Спасибо моей напарнице! Когда выступаешь с ней, это настоящее сумасшествие. Надеюсь, что будем и дальше продолжать вдохновлять друг друга на хороший теннис. Спасибо моей семье за то, что приехала в Майами и поддержала меня», – сказала Шнайдер.
Как отметили в министерстве, для спортсменок из Московской области это второй титул Женской теннисной ассоциации и первый «тысячник» в парном разряде.

Открытый чемпионат Майами по теннису проходил с 18 по 30 марта на стадионе «Хард Рок».

Читайте также:

Юные подольские спортсмены выиграли восемь медалей этапа Лиги дзюдо

Китайский хоккейный клуб «Куньлунь» остаётся играть в Мытищах

Подмосковная спортсменка выиграла «масс-старт» чемпионата России по биатлону
#подмосковье
#московская область
#соревнования
#спорт
#минспорт мо
#турнир
#теннис
Систему теплоснабжения Шатуры начали готовить к отопительному сезону
31 марта 2025, 13:17

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Представители подмосковного Минэнерго начали объезды муниципалитетов в рамках подготовки системы теплоснабжения к предстоящей зиме. Состояние котельных муниципального округа Шатура оценил замминистра энергетики Московской области Аркадий Собенников, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Теплоснабжающие организации должны предоставить планы подготовки к зиме до 15 апреля.

Котельная в Шатурторфе в этом году отметила 60-летний юбилей. Она продолжает обслуживать несколько десятков многоквартирных домов. Однако вскоре на её месте появится новая современная блочно-модульная котельная.
«Сейчас Мособлгаз ведёт проектно-изыскательские работы. Когда проект пройдёт государственную экспертизу, специалисты приступят к строительно-монтажным работам. Их предварительный срок – 2026 год», – сказал Собенников.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

По заявке администрации округа в Министерстве энергетики рассмотрят вопрос о капремонте или реконструкции котельной в деревне Левошево.
«Там необходимо уйти от пара, демонтировать котлы и уменьшить мощность котельной, так как существует профицит тепловой энергии», – отметил замминистра.
Помимо этого, Собенников осмотрел котельную в Новом тупике. Она обслуживает корпуса Шатурского энергетического техникума и единственную жилую пятиэтажку.
«После передачи объекта в муниципальную собственность мы также будем рассматривать на заседании штаба его включение в программу капремонта. Эту котельную можно сделать полностью автоматизированной, без персонала», – прокомментировал Собенников.
Как напомнили в администрации, сейчас в округе идёт строительство блочно-модульных котельных. Новые объекты теплоснабжения появятся в Радовицком, Мишеронском и Бакшееве.

Читайте также:

Жители Шатуры приглашаются к участию в общегородском субботнике

В парке им. Гагарина установили селфиматы с моментальной печатью фото

Около ста шатурян собрали творческие мастер-классы фестиваля «АртФормат»
#шатура
#подмосковье
#московская область
#тепло
#теплоснабжение
#котельная
#зима
#отопление
#отопительный сезон
#минэнерго мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве с иномарками
В Подмосковье задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве с машинами
31 марта 2025, 12:57

Фото: iStock / Andrii Zorii

В Подмосковье задержали троих подозреваемых в многомиллионном мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области, сотрудники ведомства работали вместе с муниципальными коллегами.
«Жительница Электростали попросила знакомого помочь купить в Китае 16 автомобилей и перегнать их в Московскую область. После получения предоплаты в 65 млн рублей мужчина и двое его товарищей перестали выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию. В результате подмосковные полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали всех троих подозреваемых по местам их проживания в Ногинске и Электростали», – рассказали в пресс-службе.
В ходе обысков у задержанных изъяли смартфоны, банковские карты, ключи от иномарок и два автомобиля. Сейчас проводится проверка законности приобретения этих транспортных средств.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в крупном размере». Фигуранты заключены под стражу. Правоохранители устанавливают все эпизоды их противоправной деятельности.


Читайте также:

Росгвардейцы помогли задержать подозреваемых в мошенничестве с «Пушкинской картой»

Серпуховские полицейские рассказали посетителям МФЦ о мошеннических схемах

Школьница в Москве отдала онлайн-гадалке 3,8 млн рублей за снятие порчи от провала на ЕГЭ
#подмосковье
#московская область
#мошенник
#мошенники
#мошенничество
#автомобили
#мвд московской области
#электросталь
#ногинск
#росгвардия
#полицейские
#полиция
#иномарка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Третьеклассникам красногорской школы рассказали о работе водопровода
31 марта 2025, 12:32

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Сотрудники АО «Водоканал» провели для учеников третьего класса красногорской школы № 17 экскурсию, посвящённую работе системы водоснабжения. Она была организована в формате урока об окружающем мире, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
«Водоканал обслуживает 111 скважин, а также более 500 км водопроводных и канализационных сетей. Детям наглядно продемонстрировали весь путь, который проходит вода от источника до их дома. Им максимально подробно и понятно рассказали, как вода добывается, очищается и путешествует по трубопроводам», – отметили в пресс-службе.
Школьники также заинтересовались канализацией. Специалисты заверили, что и сточные воды проходят очистку. На водоканале все автоматизировано. На больших экранах можно видеть, как работают каждая скважина и каждый насос.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Как отметили организаторы экскурсии, одной из главных целей было развеять мифы о происхождении воды. Как оказалось, многие дети считают, что вода поступает прямо из реки или моря.

В ведомстве добавили, что интерактивный урок об окружающем мире произвёл на третьеклассников неизгладимое впечатление. Он оказался намного эффективнее, чем теоретические занятия.

Читайте также:

Россиянам дали советы, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ

Верховный суд РФ обязал родителей вносить платежи по ЖКХ за детей до 18 лет

ЖКХ, благоустройство и транспорт стали темами выездного приёма в Верее
#жкх
#минжкх мо
#водоснабжение
#школьники
#дети
#экскурсия
#подмосковье
#московская область
#красногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные спасатели достали собаку из пятиметрового колодца
31 марта 2025, 11:47

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса извлекли из колодца провалившуюся туда собаку. Инцидент произошёл в посёлке Успенский муниципального округа Серебряные Пруды, сообщили в пресс-службе ведомства.
На телефон 112 поступил звонок от сотрудников газовой службы. Они услышали жалобный вой из сооружения, расположенного возле их места работы. Заглянув внутрь, газовщики обнаружили на дне пятиметрового колодца собаку. Самостоятельно достать животное они не смогли и обратились к спасателям.
«Прибыв на место, работники 207-й пожарно-спасательной части определили, что пёс настроен дружелюбно, и приступили к спасательной операции. Спустившись в сооружение и обвязав хвостатого пленника верёвкой, они вытащили бедолагу на поверхность и убедились, что с животным всё в порядке», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Там добавили, что, оказавшись на свободе, собака благодарно вильнула хвостом и поспешила удалиться.

Читайте также:

Жителям Подмосковья перед дачным сезоном напомнили о пожарной безопасности

На Озернинском водохранилище спасли провалившуюся под лёд лосиху

В четырёх округах Подмосковья провели противопожарные рейды
#мособлпожспас
#спасатели
#спасение
#собака
#животные
#серебряные пруды
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медучреждения Подмосковья за год получат 85 единиц оборудования для физиотерапии
31 марта 2025, 11:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В поликлиники и больницы Московской области в этом году поступит 85 единиц оборудования для физиотерапии. Такими планами поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Физиотерапия играет важную роль в восстановлении пациентов после заболеваний и травм. В медучреждения поступят современные фототерапевтические облучатели, гальванизаторы, аппараты для контактной диатермии, светотерапии и другая медицинская техника.
«В этом году оснастим медицинские учреждения региона 85 единицами оборудования для физиотерапии более чем на 83 млн рублей. Новое оборудование позволит применять современные методики лечения и реабилитации, сделает физиотерапевтическую помощь для жителей области доступнее и качественнее», – пояснил зампред правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.
Как рассказали в ведомстве, медборудование закупают по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Читайте также:

Мытищинские хирурги прооперировали мужчину с тройным переломом челюсти

Раменские врачи избавили малыша от редкого паразита, привезённого из Египта

Помощь в строящейся в Балашихе областной больнице получат около 1,3 млн человек
#максим забелин
#минздрав мо
#медицинское оборудование
#больницы
#поликлиника
#здоровье
#здравоохранение
#лечение
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате