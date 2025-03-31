Подмосковные теннисистки Андреева и Шнайдер выиграли турнир в Майами

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Мирра Андреева и Диана Шнайдер из Подмосковья стали победительницами теннисного турнира WTA-1000 в Майами в парном разряде среди женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В финальном матче 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2. Встреча продолжалась почти два часа.
Открытый чемпионат Майами по теннису проходил с 18 по 30 марта на стадионе «Хард Рок».
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«Это был отличный день и отличный финал. Надеюсь, что все получили от матча удовольствие. Спасибо моей напарнице! Когда выступаешь с ней, это настоящее сумасшествие. Надеюсь, что будем и дальше продолжать вдохновлять друг друга на хороший теннис. Спасибо моей семье за то, что приехала в Майами и поддержала меня», – сказала Шнайдер.Как отметили в министерстве, для спортсменок из Московской области это второй титул Женской теннисной ассоциации и первый «тысячник» в парном разряде.
Открытый чемпионат Майами по теннису проходил с 18 по 30 марта на стадионе «Хард Рок».
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Лора Луганская