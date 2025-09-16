Подмосковных школьников и студентов приглашают на ИТ-хакатон «Битва тITанов»
Школьники 10–11 классов и студенты вузов из Подмосковья могут попробовать свои силы в ИТ-хакатоне «Битва тITанов». Соревнование посвящено цифровым и технологическим решениям для транспортной отрасли, отметили в Мингосуправления Московской области.
Хакатон пройдёт в очно-дистанционном формате с 24 сентября по 1 октября. Участников ждут четыре направления: ИТ-сервисы для транспорта, искусственный интеллект (AI) в транспорте, транспортное планирование, интернет вещей (IoT) в транспортной среде.
Формируются команды в трёх категориях: школьники, студенты бакалавриата и специалитета, а еще магистранты. Организаторы обещают доступ к отраслевым данным и API, поддержку экспертов, ценные призы и возможность доработки проектов вместе с партнёрами хакатона.
Финал состоится 1 октября в Москве на форуме «Цифровая транспортация – 2025». Участие бесплатное, заявки принимаются на сайте до 22 сентября.
