Подмосковных школьников и студентов приглашают на ИТ-хакатон «Битва тITанов»

16 сентября 2025, 10:28

оригинал Фото: пресс-служба Высшей инженерной школы РУТ (МИИТ)

Школьники 10–11 классов и студенты вузов из Подмосковья могут попробовать свои силы в ИТ-хакатоне «Битва тITанов». Соревнование посвящено цифровым и технологическим решениям для транспортной отрасли, отметили в Мингосуправления Московской области.