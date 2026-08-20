Историю Подмосковья покажут архивные и современные фото, сделанные техникой «Зенит»

20 августа 2026, 22:26

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех запускает фотопроект «Было/стало на «Зенит». Он посвящён изменениям в городах Подмосковья и Москвы за несколько десятилетий, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





В проект войдут архивные фотографии и современные кадры тех же мест, сделанные с помощью фототехники «Зенит» Красногорского завода им. С. А. Зверева. Это более 30 снимков Москвы, Красногорска, Лыткарина и Сергиева Посада. На фото будут промышленные предприятия, улицы, парки, мемориалы и другие городские объекты.



Выбор этих городов связан с историей предприятий «Швабе». В Москве и Подмосковье работают предприятия холдинга, история которых насчитывает от 64 до 100 лет. Среди них – Московский завод «САПФИР», НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, ГНЦ РФ НПО «Орион», Красногорский завод им. С. А. Зверева, Лыткаринский завод оптического стекла и Загорский оптико-механический завод.



Архивные кадры сопоставят с современными фотографиями тех же локаций. Новые снимки будут сделаны на современную фототехнику «Зенит». С помощью ИИ-технологий изображения объединят в динамические композиции.

«Более 80 лет техника нашего производства выполняет важную миссию – сохраняет историческую память и передаёт будущим поколениям. В преддверии Дней городов Москвы и Московской области мы решили показать, как менялись места, с которыми связана история предприятий холдинга. Современный облик этих локаций мы запечатлели на фототехнику «Зенит», продолжив традиции отечественной фотографии», – отметил гендиректор Красногорского завода им. С. А. Зверева холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех Антон Клоков.